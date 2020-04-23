شكرا لقرائتكم طارق السيد: الأهلى أفلت من الهزيمة بسداسية أمام الزمالك في أحد المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق إن لاعبي الفريق الأبيض قصروا في بعض المباريات التي كان يستحق بها الفوز بعدد كبير من الأهداف.
أضاف طارق السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك":"جيل الزمالك في بداية الألفية، كان لديه تقصير في بعض المباريات التي كنا نستحق الفوز بها بعدد كبير من الآهداف، على رأسها مواجهة الأهلي في عهد البرتغالي فينجادا، في نهاية الدوري، حيث فزنا بتلك المباراة بهدفين مقابل هدف، وكان ابوتريكة أحرز هدف الأهلي الوحيد".
تابع :"في تلك المباراة الأهلي أفلت من الهزيمة بخماسية أو سداسية نظيفة، حيث كنا الأفضل طوال اللقاء وأهدرنا العديد من الفرص السهلة"، مضيفا:"كنا مهملين للغاية في تلك المباراة وقصرنا في حق الجماهير لأننا كان من الممكن أن نفوز بنتيجة كبيرة للغاية".
واشار:"كان هناك مباراة اخرى أمام الأهلي، وفزنا وقتها بهدف نظيف، احرزه جمال حمزة، كنا نستحق الفوز بنتيجة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق السيد: الأهلى أفلت من الهزيمة بسداسية أمام الزمالك في أحد المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.