شكرا لقرائتكم أبو تريكة في يحتفل مع أسرته بشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد أبو تريكة نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق على تهنئة جمهوره بشهر رمضان المبارك. ونشر نجم الأهلى صورة مع أطفاله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى محتفلا بفانوس رمضان. Advertisements ويتوقف النشاط الرياضى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخر ا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة في يحتفل مع أسرته بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.