شكرا لقرائتكم طارق السيد يعترف: شعبية الأهلى أكبر من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق السيد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن شعبية النادي الأهلي في مصر أكبر من نادي الزمالك.
وأضاف طارق السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك":"بالفعل شعبية النادي الأهلي في مصر اكبر من نادي الزمالك بنسبة 55% ل45 %"، مضيفا:"ما يميز مشجع الزمالك، أن لديه انتماء ويفهم في كرة القدم والاحصائيات على عكس مشجع الآهلي، وهذا ظهر جليا في حوار الدكتور مدحت العدل مع الإعلامي أحمد موسى".
واشار:"ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، ومحمد حلمي، المدرب العام الأسبق للفريق الابيض، كانا السبب في رحيل اللاعبين الكبار عن النادي عام 2008، على رأسهم بشير التابعي ووائل القباني ومدحت عبدالهادي".
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