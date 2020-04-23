شكرا لقرائتكم طارق السيد يعترف: شعبية الأهلى أكبر من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السيد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن شعبية النادي الأهلي في مصر أكبر من نادي الزمالك.

وأضاف طارق السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك":"بالفعل شعبية النادي الأهلي في مصر اكبر من نادي الزمالك بنسبة 55% ل45 %"، مضيفا:"ما يميز مشجع الزمالك، أن لديه انتماء ويفهم في كرة القدم والاحصائيات على عكس مشجع الآهلي، وهذا ظهر جليا في حوار الدكتور مدحت العدل مع الإعلامي أحمد موسى".

واشار:"ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، ومحمد حلمي، المدرب العام الأسبق للفريق الابيض، كانا السبب في رحيل اللاعبين الكبار عن النادي عام 2008، على رأسهم بشير التابعي ووائل القباني ومدحت عبدالهادي".