شكرا لقرائتكم أحمد سمير: أهدافى في الزمالك ليست بدافع "الغل" ولكن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سمير نجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، أن اللعب في صفوف القلعة البيضاء شرف لأي لاعب.

وكان أحمد سمير لعب في صفوف الزمالك موسم 2014 -2015، وحصد لقب الدوري المصري وبطولة الكأس في ذلك الوقت مع الفارس الأبيض.

أضاف سمير خلال تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "أون تايم سبورت": "الزمالك ناد كبير، وانتمائي له لن يتغير، وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الفارس الأبيض".

وأضاف: "خرجت من الزمالك بطريقة لا تليق بلاعب أنهى الموسم بشكل جيد وحصد دوري وكأس، علمت أن فيريرا مدرب الفريق السابق كان لا يريد رحيلي، وأنا كنت أرغب في البقاء".

وتابع: "علمت بعدها أنه لكي تلعب وتشارك في الزمالك ليس بالضروري أن تكون جيدًا في الملعب، ولكن هناك أمور أخرى لا أريد أن أوضحها".

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وأردف: "رفضت عروض كثيرة وفضلت الزمالك، ورفضت الاحتراف في أوروبا، بعدما تلقيت عرضًا للمُعايشة من نادي مارسيليا الفرنسي".

وأكمل: "علمت برحيلي عن الزمالك من زميلي لي، والنادي لم يقدرني ولم أحصل على فرصتي، وفي مباريات الزمالك ألعب بكل قوة وحماس لكي أثبت دائمًا أنني كنت استحق الحصول على فرصة".

يُذكر أن أحمد سمير يتألق دائمًا في مبارياته أمام الزمالك، حيث سجل هدفين في الموسم الماضي، كما أحرز هدف وصنع آخر في الموسم الحالي أمام الفارس الأبيض.