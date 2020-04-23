شكرا لقرائتكم جنش يحتفل بقدوم شهر رمضان مع اسرته بـ "الحلابية والفوانيس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، صورة له باحتفاله بحلول شهر رمضان المبارك، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث حرص على الاحتفال ببداية الشهر الكريم الذى يبدأ بداية من غد الجمعة، مع أسرته فى منزله.



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وظهر جنش مع نجلته ونجله، حيث ظهروا جميعًا وهم يرتدون الـ "جلابية"، بجوار فوانيس رمضان، للاحتفال بحلول الشهر الكريم، حيث يتواجد جنش فى المنزل مع أسرته، فى ظل فترة التوقف السلبية خلال هذه الفترة، وذلك بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، وكذلك تأجيل مباريات نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

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ويحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.