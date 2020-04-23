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رباعي أرسنال يخالف قواعد التباعد الاجتماعي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، تحذيرا للرباعي ألكسندر لاكازيت وديفيد لويز ونيكولاس بيبي وغرانيت شاكا، بسبب مخالفتهم لقواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن لويز وشاكا لعبا كرة القدم في حديقة، فيما تم رصد نيكولاس بيبي يمارس اللعبة مع بعض من الأصدقاء، وكان لاكازيت بالقرب من شخص مهمته خدمة السيارات.

أضافت "بي بي سي" أن أرسنال تحدث للاعبين عن مسؤولياتهم.وكان توتنهام ، الجار اللدود لأرسنال في ، حذر في وقت سابق مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو واللاعبين، بعدما تم رؤيته في العاصمة لندن يخالف الإرشادات الحكومية.

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