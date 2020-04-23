شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يتهم داير بـ"سوء التصرف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير بسوء التصرف بعد مشاجرة مع مشجع عقب الهزيمة بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي من كأس الاتحاد الشهر الماضي.

وبدا لاعب إنجلترا، الذي نفذ واحدة من ركلات ترجيح فريقه بنجاح بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي، غاضبا من شيء قيل بعد المباراة وذهب إلى المشجع.

وأظهر مقطع فيديو داير يقفز من فوق المقاعد ويدخل في مشاجرة مع أحد الجماهير قبل أن يتدخل رجال الأمن وبعض المشجعين الآخرين.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "تم توجيه تهمة سوء التصرف إلى إيريك داير لانتهاك المادة ئي/3 من لوائح الاتحاد الإنجليزي".

وتابع البيان "تصرف لاعب وسط توتنهام عقب المباراة التي أقيمت في كأس الاتحاد على ملعب الامارات أمام نوريتش سيتي يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس بشكل غير لائق أو ينطوي على تهديد لآخرين".

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وقتها إنه يتعاطف مع داير لكن تصرفه كان خاطئا،‭‬ وأوضح الاتحاد الإنجليزي إن أمام داير حتى الثامن من مايو للرد على الاتهام.