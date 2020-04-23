شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: جماهير الزمالك صفوة المجتمع.. ورفضت الانتقال إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن جماهير نادي الزمالك هم صفوة المجتمع، مشيراً إلي أن الأغلبية العظمي من جماهر القلعة البيضاء يحبون كرة القدم. وقال طارق السيد، في تصريحات لقناة الزمالك :"أن المستويات العالية في المجتمع بتشجع نادي الزمالك ، وأن جماهير النادي معروفة أنهم صفوة المجتمع وبيحبوا الكورة عن جماهير الاهلي ".

وتابع لاعب الزمالك السابق، نادي الزمالك كان أمامه فرصة الفوز على الأهلي بـ 5 أهداف مقابل لا شى أو أكثر في مباراتين، لولا الرعونة والرغبة في إمتاع الجماهير بالأداء وليس بالأهداف"، مضيفاً : "المباراة التي انتهت بفوزنا على الأهلي 2-1، كان من المفترض أن تنتهي بنتيجة 5 أو 6 أهداف".

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وأضاف طارق السيد، أنه خاض مباراة وهو صائم مع الزمالك في الكاميرون في بطولة كأس افريقيا لأبطال الكؤوس عام 2000 ، مشيراً إلي أن الفريق حصل علي رخصة إفطار في هذا اليوم ولكن اللاعبين صمموا علي الصيام .

وأوضح لاعب الزمالك ، أنه من ضمن أفضل عشر مدافعين هدافين في تاريخ الكرة المصرية ، مؤكداً أن جميع أهداف بدون ركلات جزاء عكس عدد كبير من المدافعين في القائمة .

وواصل السيد، أنه رفض الانتقال الي النادي الاهلي في جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ، مؤكداً أنه لم يحب الحديث الذي دار في الجلسة وأنه متمسك بالبقاء في القلعة البيضاء خاصة أنه كان قائد الفريق ، موضحاً أنه جلس مع الخطيب احتراماً وتقديراً له كأحد العلامات الهامة في تاريخ الكرة المصرية.