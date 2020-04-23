شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شبانة: ظهور طاهر أبو زيد يثير علامات استفهام قبل انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناقد الرياضي والإعلامى محمد شبانه إن ظهور طاهر ابو زيد وزير الرياضة ونجم الاهلي ومنتخب مصر الأسبق في وسائل الاعلام بعد غياب طويل يضع العديد من علامات الاستفهام من وجهة نظره بأن هذا الأمر مرتبط بخوض طاهر أبو زيد لانتخابات اتحاد الكرة .

وقال "شبانة" خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة الخليج 365 إنه من خلال تحليله للأحداث التي تتردد بأن هاني ابو ريدة سيخوض انتخابات اتحاد الكرة المرجح إقامتها حتي الآن في أغسطس وأيضا خوضه انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ففي حالة نجاح ابو ريدة في رئاسة الجبلاية ستكون شئ إيجابي أمام مسؤولو ودول إفريقيا وبالتالي فان نجاح أبور ريدة في الكاف وهو جدير بذلك وذو ثقل في الاتحاد الأفريقي فوقتها سيتنازل عن رئاسة اتحاد الكرة وأرى أن البديل المميز في ذلك الوقت هو طاهر أبو زيد .

تابع شبانه أن ظهور أبو زيد في وسائل الإعلام علي قناة اون تايم سبورت وتأكيده بأنه لم يحسم حتي الان موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يعطي تساؤلات بأنه من الممكن أن يترشح بعد ذلك .