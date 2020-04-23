فيديو.. شبانة: ظهور طاهر أبو زيد يثير علامات استفهام قبل انتخابات الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناقد الرياضي والإعلامى محمد شبانه إن ظهور طاهر ابو زيد وزير الرياضة ونجم الاهلي ومنتخب مصر الأسبق في وسائل الاعلام بعد غياب طويل يضع العديد من علامات الاستفهام من وجهة نظره بأن هذا الأمر مرتبط بخوض طاهر أبو زيد لانتخابات اتحاد الكرة .
وقال "شبانة" خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة الخليج 365 إنه من خلال تحليله للأحداث التي تتردد بأن هاني ابو ريدة سيخوض انتخابات اتحاد الكرة المرجح إقامتها حتي الآن في أغسطس وأيضا خوضه انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ففي حالة نجاح ابو ريدة في رئاسة الجبلاية ستكون شئ إيجابي أمام مسؤولو ودول إفريقيا وبالتالي فان نجاح أبور ريدة في الكاف وهو جدير بذلك وذو ثقل في الاتحاد الأفريقي فوقتها سيتنازل عن رئاسة اتحاد الكرة وأرى أن البديل المميز في ذلك الوقت هو طاهر أبو زيد .
تابع شبانه أن ظهور أبو زيد في وسائل الإعلام علي قناة اون تايم سبورت وتأكيده بأنه لم يحسم حتي الان موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يعطي تساؤلات بأنه من الممكن أن يترشح بعد ذلك .
ويستعرض محمد شبانة من خلال برنامجه عبر تليفزيون ”الخليج 365”، كافة الأحداث الرياضية والحلول للأزمات التي تواجه الأندية في الفترة المقبلة كما يجيب عن كافة تساؤلات متابعي ”الخليج 365” حول مصير صفقات الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك وأيضا كشف كواليس القضايا الشائكة بين القطبين واتحاد الكرة ومصير الدورى وفترة الانتقالات الصيفية القادمة وموقف الفيفا من الأزمات المتوقعة بين الأندية واللاعبين بسبب تأثر الأندية بتوقف النشاط لانتشار فيروس كورونا.
وسيظهر محمد شبانة على صفحة الخليج 365 في الخامسة مساء كل يوم والبداية جاءت في الخامسة من مساء اليوم الخميس حيث طرح علي المتابعين خلالها فكرة البرنامج وطريقة تناوله للقضايا الرياضية.
يذكر أن الناقد الرياضى محمد شبانة إعلامي متميز قدم العديد من البرامج التليفزيونية في الفترة الأخيرة في قنوات فضائية مختلفة ويتميز بتناول القضايا بمنطقية وواقعية دون أن يكون هناك تحيز لطرف على حساب الأخر مع منح كل طرف حق الرد فيما تعرض له من انتقادات.
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