شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة متسائلاً: لماذا حكمت فيفا لصالح النقاز سريعا وتأخرت فى شكوى كهربا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الإعلامي محمد شبانه عن أسباب صدور قرار لصالح حمدي النقاز لاعب الزمالك الذي ترك الأبيض مؤخرا وفسخ تعاقده من طرف واحد وصدور قرار سريع من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح اللاعب بمطالبة الزمالك بدفع مستحقاته المالية المتأخرة علي الرغم من أن محمود كهربا الذي غادر الزمالك في أغسطس الماضي لم يتم صدور قرار بشأنه حتي الان.

وكشف "شبانة" خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة الخليج 365 إنه تم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم الرد بأنه الزمالك قدم شكواه ضد كهربا في ديسمبر الماضي وليس من وقت رحيل كهربا البرتغال و منها للأهلي وأن القضية ما زالت محل نظر فيفا .

كما تطرق شبانة إلى موقف عبدالله السعيد والشكوي المقدمة من الأهلى للمطالبة بنسبة انتقاله من أهلي جدة لبيراميدز وأكد شبانه إن اتحاد الكرة ينظر الموضوع بين الأهلى واللاعب ولكن من وجهة نظره أن الاهلي غير مهتم بالقضية الآن.

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