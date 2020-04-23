شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة متسائلاً: لماذا حكمت فيفا لصالح النقاز سريعا وتأخرت فى شكوى كهربا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الإعلامي محمد شبانه عن أسباب صدور قرار لصالح حمدي النقاز لاعب الزمالك الذي ترك الأبيض مؤخرا وفسخ تعاقده من طرف واحد وصدور قرار سريع من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح اللاعب بمطالبة الزمالك بدفع مستحقاته المالية المتأخرة علي الرغم من أن محمود كهربا الذي غادر الزمالك في أغسطس الماضي لم يتم صدور قرار بشأنه حتي الان.
وكشف "شبانة" خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة الخليج 365 إنه تم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم الرد بأنه الزمالك قدم شكواه ضد كهربا في ديسمبر الماضي وليس من وقت رحيل كهربا البرتغال و منها للأهلي وأن القضية ما زالت محل نظر فيفا .
كما تطرق شبانة إلى موقف عبدالله السعيد والشكوي المقدمة من الأهلى للمطالبة بنسبة انتقاله من أهلي جدة لبيراميدز وأكد شبانه إن اتحاد الكرة ينظر الموضوع بين الأهلى واللاعب ولكن من وجهة نظره أن الاهلي غير مهتم بالقضية الآن.
ويستعرض محمد شبانة من خلال برنامجه عبر تليفزيون ”الخليج 365”، كافة الأحداث الرياضية والحلول للأزمات التي تواجه الأندية في الفترة المقبلة كما يجيب عن كافة تساؤلات متابعي ”الخليج 365” حول مصير صفقات الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك وأيضا كشف كواليس القضايا الشائكة بين القطبين واتحاد الكرة ومصير الدورى وفترة الانتقالات الصيفية القادمة وموقف الفيفا من الأزمات المتوقعة بين الأندية واللاعبين بسبب تأثر الأندية بتوقف النشاط لانتشار فيروس كورونا.
وسيظهر محمد شبانة على صفحة الخليج 365 في الخامسة مساء كل يوم والبداية جاءت في الخامسة من مساء اليوم الخميس حيث طرح علي المتابعين خلالها فكرة البرنامج وطريقة تناوله للقضايا الرياضية.
يذكر أن الناقد الرياضى محمد شبانة إعلامي متميز قدم العديد من البرامج التليفزيونية في الفترة الأخيرة في قنوات فضائية مختلفة ويتميز بتناول القضايا بمنطقية وواقعية دون أن يكون هناك تحيز لطرف على حساب الأخر مع منح كل طرف حق الرد فيما تعرض له من انتقادات.
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