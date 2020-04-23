شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز ينتهى من تعديل خطة الاستعداد إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين، من تعديل خطة الاستعداد إلي أولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها عام بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطيل النشاط الرياضي في معظم دول العالم.

ووضع اتحاد الجمباز خطة جديدة للاعبين الذي لم يتأهلوا إلي الاولمبياد حتي الآن، بالإضافة إلي إعادة صياغة اللوائح الداخلية للاتحاد مستغلين توقف النشاط الرياضي في مصر، بعدما تم إلغاء نهائيات كأس العالم الجمباز الفنى الذى يقام فى أذربيجان وفقًا لقرار الحكومة هناك بتجنب حشد كبير على أراضى أذربيجان، نظرًا لعدم وجود لقاح ضد هذا الفيروس فى البلاد.

ومن جانبه أكد ايهاب أمين إن اتحاد الجمباز يقوم حاليا بإعادة صياغة اللوائح الداخلية مستغلاً توقف النشاط الرياضي في مصر، وأشار أمين إن الأتحاد يتابع جميع اللاعبين خلال فترة التوقف وتم وضع برامج تدريبية عن طريق المدربين المتخصصين للحفاظ على لياقة اللاعبين أثناء تواجدهم بالمنزل كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا.

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وتابع أمين، أنه تم إلغاء نهائيات كأس العالم للجمباز الفنى التي كان مقرر إقامتها فى أذربيجان فى ظل الظروف الراهنة ومنع جميع التجمعات للحفاظ على سلامة الللاعبيين فيما نشر على زهران أبو القاسم لاعب منتخب الجمباز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماع فيس بوك، أنه تم إلغاء نهائيات كأس العالم للجمباز الفنى بسبب قرار الحكومة الأذربيجانية.

وكان على أبو القاسم قد تأهل نهائى كأس العالم، رغم أنه تم احتجازه فى المطار مع باقى ركاب الطائرة وخضعوا للكشف الطبى فى أحد المستشفيات فور وصولهم أذربيجان، كان المنتخب الوطنى للجمباز الإيقاعى بقيادة المدربة الروسية نتاليا ديمتروفا تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى البطولة الإفريقية التى احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الماضي وحصل منتخبنا الوطنى المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة، فيما حصد المنتخب الجنوب إفريقى على المركز الثاني، أما المنتخب الجزائرى فحصل على المركز الثالث.