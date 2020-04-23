اتحاد التنس يقرر منح العاملين "إجازة" لمدة أسبوع فى مستهل شهر رمضان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، منح عمال الاتحاد راحة في أول أسبوع بشهر رمضان الكريم، علي أن يقرر الاتحاد مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة .

وعقد اليوم الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد التنس اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة أخر المستجدات علي الساحة الرياضية وخاصة بعد توقعات الاتحاد الدولي للتنس بعودة النشاط الرياضي في شهر يوليو المقبل.

وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه السابق، منح اللاعبين فترة 6 أسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرار مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .

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كما قرر المجلس في اجتماعه مناقشة الاتحاد الدولي للعبة من أجل ترحيل بطولتين للناشئين إلي شهر أكتوبر ، حيث كان من المفترض أن تقام البطولتين في مصر خلال شهر يونيه المقبل ونجح اتحاد التنس فى الحصول علي استثناء من اللجنة الاولمبية المصرية ، للموافقة لمحمد صفوت نجم التنس والمتأهل الي اولمبياد طوكيو القادمة ، للتدريب بأحد الأندية خلال الفترة الحالية .