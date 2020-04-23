شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يكشف موقف الزمالك من ضم عمر جابر وترشيح باهر وتخفيض الرواتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف النادى الأبيض فى عدد من الملفات المختلفة التى يأتى على رأسها تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.

وقال حمادة أنور فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورت:"تحدثنا مع كارتيرون ولا يوجد أي مشاكل بين الطرفين ولكن لم يحدث تطرق لمدة تجديد التعاقد، لأن التجديد يكون بناء على الارتباطات القادمة فهل يمكن لأحد تحديد إمكانية استئناف الدوري من عدمه؟.. ولكن متمسكون بالطبع باستمرار كارتيرون".

فيما أبدى عضو مجلس الزمالك اندهاشه من الحكم الذى حصل عليه التونسى حمدى النقاز الذى فسخ عقده مع النادى من طرف واحد وحصل على حكما من الاتحاد الدولى بتغريم النادى الأبيض، مليون و300 ألف دولار وهو الحكم الذى طعنت عليه إدارة الزمالك وقال أنور:"سنقدم استشكالا يوقف الحكم، وأرى أن موقف الزمالك قوي والحكم سريع وغريب جدا ولنا قضية فى الفيفا وهي قضية كهربا لم يصدر حتى الآن حكما بها ولكن تم إصدار حكما لصالح النقاز بعد شهرين مما يثير الشكوك".

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وتابع حمادة أنور فى إطار تعليقه على قضية النقاز قائلا:"من الممكن أن محامى النقاز علاقاته قوية داخل الفيفا ولا يمكن الجزم، ولكن مندهش من سرعة إصدار الحكم وبنسبة كبيرة سيتم تغيير محامي الزمالك في القضية".

أما عن صفقة عمر جابر ظهير بيراميدز قال حمادة أنور:"التفاوض مع اللاعبين مسؤولية أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأي أمر تكون المناقشة بين أمير وكارتيرون وفى النهاية يتم العرض على مجلس الإدارة ولم يصل لمستوى مجلس الإدارة، المسألة حتى الآن، ومهمتنا توفير احتياجات المدير الفني، قد تكون هناك مفاوضات مع عمر جابر، ولكنها ليست جدية والمجلس يوفر الاحتياجات ولكن مناقشتها تكون بين المدير الفنى والمشرف العام على الكرة".

وفيما يخص رأيه أوضح حمادة أنور قائلا:"رأيي الأفضل لدعم الجبهة اليمنى للزمالك، عمر جابر، وإلى جانبه باهر المحمدي لاعب الإسماعيلى فهو لاعب مميز وسبق أن انضم لنا إلا أنه كان بين صفوف الناشئين"، مختتما حديثه عن عدم تطرق مجلس الزمالك لرواتب اللاعبين والأجهزة الفنية قائلا:"إذا استكمل الموسم، لماذا نخصم من راتب اللاعب أو الجهاز؟".