شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف كواليس صفقة الزمالك ودجلة و"كرتى" الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الرياضى محمد شبانه نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، إن الزمالك يحتاج إلى لاعب وسط لتعويض ثنائى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى الفريق الأبيض، حال غيابهما لأي سبب عن الفريق، لذا يتفاوض مع وادى دجلة حول ضم لاعبه محمد عبد العاطى في الموسم الجديد.

وشدد "شبانة" خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة الخليج 365، إن الزمالك عرض على وادى دجلة، إبرام صفقة تبادلية لضم محمد عبد العاطى لتجنب دفع ملايين الجنيهات التي كان يتم دفعها منذ سنة، قائلاً:"الزمالك يقدر يدفع 8 مليون بجانب ثنائى من اللاعبين ونظام المقايضات هو اللى هيطبق سواء هنا أو في العالم والتقارير تؤكد إن أتخن لاعبين في العالم سيكون قيمته 100 مليون يورو".

كما أوضح شبانة إن الزمالك سيعرض على الوداد المغربى الحصول على خدمات وليد الكرتى جناح الفريق المغربى مقابل حصول الوداد على المغربى حميد أحداد المعار من الفريق الأبيض إلى الرجاء المغربى بجانب حصول الوداد على مقابل مالى بجانب الحصول على خدمات أحداد.

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ويستعرض محمد شبانة من خلال برنامجه عبر تليفزيون ”الخليج 365”، كافة الأحداث الرياضية والحلول للأزمات التي تواجه الأندية في الفترة المقبلة كما يجيب عن كافة تساؤلات متابعي ”الخليج 365” حول مصير صفقات الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك وأيضا كشف كواليس القضايا الشائكة بين القطبين واتحاد الكرة ومصير الدورى وفترة الانتقالات الصيفية القادمة وموقف الفيفا من الأزمات المتوقعة بين الأندية واللاعبين بسبب تأثر الأندية بتوقف النشاط لانتشار فيروس كورونا.

وسيظهر محمد شبانة على صفحة الخليج 365 في الخامسة مساء كل يوم والبداية جاءت في الخامسة من مساء اليوم الخميس حيث طرح علي المتابعين خلالها فكرة البرنامج وطريقة تناوله للقضايا الرياضية.

يذكر أن الناقد الرياضى محمد شبانة إعلامي متميز قدم العديد من البرامج التليفزيونية في الفترة الأخيرة في قنوات فضائية مختلفة ويتميز بتناول القضايا بمنطقية وواقعية دون أن يكون هناك تحيز لطرف على حساب الأخر مع منح كل طرف حق الرد فيما تعرض له من انتقادات.