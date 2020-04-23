شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال بديل باهر المحمدى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الإسماعيلي فى مفاوضات مع علي غزال مدافع لاريسا اليوناني ومنتخب مصر الوطني من أجل ضمه في الموسم المقبل وتدعيم صفوف الدراويش.

تأتي أول أسباب مسئولي الدراويش للتعاقد مع علي غزال، احتمالات رحيل المدافع الحالي للفريق الأصفر باهر المحمدي، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها علي غزال وهو ما يحتاجه الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وأبدى مسئولو الأهلى خلال الفترة الماضية رغبتهم فى التعاقد مع اللاعب الدولى الشاب باهر المحمدي ، الذى يعتبر أحد المواهب الكروية التى ينتظرها مستقبل كبير، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل أحمد فتحى وفشل إقناع أحمد حجازى بالعودة مجدداً الى القلعة الحمراء.

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وصرف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه لكل لاعب في الدراويش كدفعة "تحت الحساب" لحين عودة النشاط الكروي، عقب حالة من الجدل بين اللاعبين وإدارة النادي بسبب تأخرهم في الحصول على مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.

ولبى مجلس الإسماعيلي رغبة اللاعبين في الحصول على أي مقابل مالي بسبب الظروف الحالية على أن يتم تسوية المسائل المالية عقب اعلان اتحاد الكرة موقفه النهائي من استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.