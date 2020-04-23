شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الألمانية تبحث عن طوق النجاة لعودة «البوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد رابطة الدورى الألمانى، خلال الساعات القليلة المقبلة، اجتماعا لدراسة كيفية استئناف المسابقات، وسط أزمة فيروس «كورونا.

وتوقفت كرة القدم في ألمانيا، منذ منتصف مارس الماضى، حتى نهاية الشهر الجارى، ولكن هناك تمنيات باستئناف المنافسات، بدون حضور الجماهير، ربما بحلول التاسع من مايو المقبل. وتجتمع الحكومة الألمانية، يوم 30 من الشهر الجارى، لمناقشة إمكانية تخفيف قيود الإغلاق المفروضة حتى الثالث من مايو المقبل.

ويمكن أن تتعقد الأمور في كل ولاية بالبلاد، خاصة أن لكل ولاية الحق في تقرير موعد وكيفية السماح بإقامة مباريات كرة القدم، ولكن في ولايتى شمال الراين فيستفاليا وبافاريا، ظهرت مؤشرات، الإثنين الماضى، عن إمكانية استئناف المسابقات قريبا.

وتتبقى تسع جولات على نهاية الدورى الألمانى «بوندزليجا»، حيث إن الأندية متلهفة لإنهاء الموسم لضمان عدم خسارة مئات الملايين من الدولارات من خلال كسر عقود البث.

«إذا لم يتم استكمال الموسم، يمكن أن يعلن 13 ناديا من البوندزليجا والدرجة الثانية إفلاسها»، وفقا لمجلة «كيكر» الألمانية.

وفيما يلى نعرض رؤية عن الموقف في الدوريات الأخرى في أنحاء أوروبا..

إنجلترا:

الدورى الإنجليزى متوقف حاليا، حتى- على الأقل- يونيو المقبل. عقب اجتماع يوم الجمعة الماضى، بين رابطة الدورى الممتاز وأندية الدورى العشرين، تم الإعلان عن وجود نية لاستكمال الموسم.

ومع استمرار الاجتماعات، خلال هذا الأسبوع، لم يتم الإعلان عن موعد نهائى لاستئناف اللعب، وسيستمر الإغلاق في بريطانيا، حتى- على الأقل- منتصف مايو المقبل.

ويتصدر ليفربول الدورى الإنجليزى بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مع تبقى تسع جولات على نهاية الموسم، وبات قريبا من التتويج بلقبه الأول منذ 1990.

وكانت مباراة مانشستر سيتى وأرسنال، التي أقيمت يوم 11 مارس الماضى، هي الأخيرة قبل توقف الدورى.

إسبانيا:

من المقرر أن ينتهى الإغلاق في إسبانيا، يوم 25 إبريل الجارى، ولكن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، قال إنه سيطلب من المشرعين تمديده حتى التاسع من مايو المقبل.

وسجلت البلاد أكثر من 20 ألف حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا»، ولكن هناك أمنيات بأن تأثير الفيروس بلغ ذروته الآن، بعد أن بدأ عدد الوفيات في الانخفاض.

وأعاقت الخلافات في الرأى بين خافيير تيباس، رئيس الرابطة، ولويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسبانى، محاولات وضع خطط التقدم للأمام.

وتم الجمع بين الثنائى في اجتماع ترأسه رئيس المجلس الرياضى الإسبانى، إيرين لوزانو، يوم السبت الماضى، ويبدو حاليا أنهما ملتزمان بالعمل سويا لاستئناف الموسم بدون حضور الجمهور بمجرد أن تسمح القيود الحكومية. وتم تحديد يوم السادس من يونيو المقبل موعدا محتملا لاستئناف المسابقة.

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إيطاليا:

كانت المباراة التي فاز بها ساسولو على بريشيا 3/ صفر، والتى أقيمت بدون حضور الجمهور، في التاسع من مارس الماضى، هي آخر المباريات التي أقيمت في الدورى الإيطالى، بعد عدة أيام من بدء الدولة إغلاق البلاد، والذى يتوقع أن يرفع جزئيا في الثالث من مايو المقبل.

ويعد بريشيا من بين الفرق التي تعارض استئناف الموسم، الذي تتبقى به 12 جولة، بالإضافة إلى الدور قبل النهائى من كأس إيطاليا، ويتصدر يوفنتوس الدورى الإيطالى بفارق نقطة أمام لاتسيو.

ومع ذلك، قام الاتحاد الإيطالى لكرة القدم بتجهيز بروتوكول طبى لاستئناف التدريبات، في الرابع من مايو المقبل، على أن تلعب أول مباراة بدون جمهور بنهاية الشهر.

وقال جابريلى جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالى: «التوقف سيكون كارثة. إذا لم تستأنف مسابقات كرة القدم فسيكون هناك تأثير سلبى، في الوقت الذي نحشد فيه 5 مليارات يورو.

فرنسا:

بكل تأكيد يقترب باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدورى الفرنسى، حيث تتم دراسة تحديد منتصف يونيو المقبل موعدا محتملا لاستئناف الدورى، ولو بدون جمهور. يذكر أن الدولة مغلقة حتى- على الأقل- 11 مايو المقبل.

ولكن، يرجح ألا تقام مباريات الدور الفاصل حتى أغسطس المقبل، وفق هذا السيناريو، الذي سيعطى وقتا قليلا للراحة قبل استئناف الموسم الجديد. وبعد تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام وتحديد يوم 11 يونيو 2021 موعدا لافتتاحها، من الصعب معرفة كيف يمكن تجنب الضربة القاضية على موسم 2020/ 2021.

بلجيكا واسكتلندا:

بعكس الدوريات، التي تعتمد على عقود بث ضخمة، تبحث بلجيكا واسكتلندا إنهاء الموسم سريعا والاستعداد للموسم الجديد. ويعقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، ويمكن أن يؤكد للاتحادات المحلية أن المشاركة في البطولات الأوروبية لن تحجب عن الدوريات التي انتهت مبكرا.

وتخطط بلجيكا للتصديق على مقترحات إنهاء الموسم بالترتيب الحالى يوم 24 إبريل الجارى، وإعلان تتويج كلوببروج باللقب، ودراسة آلية الهبوط. وأنهت اسكتلندا بالفعل الدوريات الأقل من الدورى الممتاز، الذي مازال هناك فرصة لاستكماله. وتقوم مجموعة عمل بتحليل لدراسة إمكانية استئناف الدورى.