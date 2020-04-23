شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يفضل اللعب مع «نيمار» عن «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، عودة زميله السابق في الفريق البرازيلي نيمار عن تعاقد البلوجرانا مع زميله في منتخب التانجو لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وحسب راديو «كادينا سير» الإسباني، لم يبد النجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته رغبة لمجلس إدارة النادي الكتلوني من أجل التعاقد مع «لاوتارو»، إذ يعتبر التوقيع مع نيمار أكثر أهمية.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن لاوتارو مارتينيز يبدو أكثر اهتمامًا باللعب مع «ميسي» في برشلونة كما يلعب بجانبه على المستوى الدولي من اهتمامه بالمكاسب المادية من انتقاله إلى قلعة كامب نو.

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع نيمار الصيف الماضي إلا أن باريس سان جيرمان لم يسمح له بإجراء الصفقة المنتظرة، فيما أكد مسؤولو النادي الكتلوني عدم فقدانهم الأمل في إتمامها الصيف القادم.

في المقابل، ربطت العديد من التقارير الصحفية لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى البلوجرانا في سوق الانتقالات الصيفية القادم، من أجل خلافة الأوروجواني لويس سواريز، والذي بلغ عامه الـ 33.

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