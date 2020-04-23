شكرا لقرائتكم حمدي فتحي ومحمد محمود يخضعان لتدريبات التأهيل في أحد المراكز الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل ثنائي الأهلي حمدي فتحي ومحمد محمود التأهيل في أحد المراكز الخاصة تمهيداً لعودتهما خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في شهر مايو المقبل وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي بالأهلي بقيادة خالد محمود.

وأضاف الجهاز الطبي بالأهلي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً عودة لاعبين آخرين بشكل متتالي ومنهم سعد سمير وكريم نيدفيد، وذلك بعد اجراء الأول جراحة على مستو وتر اكيليس بينما تعرض الثاني لمضاعفات شديدة في الركبة بعد تعرضه لخطأ طبي أثناء العلاج.

في الوقت الذي يحرص رينيه فايلر حالياً على متابعة جميع لاعبي الفريق المُعارين من أجل البت في مصيرهم بعد إنتهاء الإعارة وشهدت القراءة الأولى في ملف المُعارين دراسة فايلر استعادة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع خاصة وأن عبد المنعم من اللاعبين الواعدين وأصحاب قدرات جيدة تؤهله لأن يكون مدافع قوي في المستقبل كما يرى المدرب السويسري أن أكرم توفيق لديه طاقة جيدة ويمكن أن يفيد الفريق في الوسط والجبهة اليُمنى كما أثنى المدير الفني للأهلي على قدرات محمد شريف بعد نجاحه بشكل واضح في تجربته الإعارة بنادي إنبي خلال الموسم الحالي.

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ويعد عمار حمدي هو مفاجأة فايلر الفنية حيث يرغب المدرب السويسري في استعادته بمجرد انتهاء اعارته لطلائع الجيش للاستفادة من قدراته الفنية، ويتوقف النشاط الكروي في مصر والعالم بالوقت الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته في عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الفريق بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتي وصل عددها لـ14 لاعبًا.

ويقدم ثلاثي الأهلي عمار وشريف وأكرم مستوى متميزًا مع فرقهم التي تمت إعارتهم لها وهي طلائع الجيش وإنبي والجونة، الأمر الذي دفع فايلر ومعاونيه لاتخاذ قرار شبه نهائي بعودتهم، حيث سيدعم الثنائي شريف وعمار خط الهجوم في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي وصالح جمعة، في الوقت الذي ستكون عودة أكرم توفيق لسد الحاجة في مركزي لاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن بعد رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي.