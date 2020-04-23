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شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد ذكريات "رادس" والتتويج بالبطولة الأفريقية السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على استعادة ذكريات التتويج ببطولة أفريقيا السابعة في تاريخه، والتي توج بها في عام 2012، على ملعب "رادس"، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي، عبر حسابها صورة هدف وليد سليمان القاتل، واحتفال لاعبي الأحمر بعد المباراة التاريخية التي قدمها لاعبو الأهلي ونجحوا في التتويج بالبطولة بعد مباراة أكثر من رائعة نتيجةً وأداءً والفوز على الترجي التونسي في عقر داره بهدفين مقابل هدف.
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