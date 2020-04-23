شكرا لقرائتكم محمد شبانه يكشف عن 3 لاعبين سيكونو محل صراع القطبين الاهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الناقد الرياضى محمد شبانه نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، إن هناك 3 لاعبين سيكونو محل صراع القطبين الاهلي والزمالك للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "شبانة" خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة اليوم السابع، باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي وعمر جابر لاعب بيراميدز

سيكونا صراع القطبين بسبب أن الثنائي يجيدان اللعب في مركز الظهير الأيمن و الأيسر و المساك ونفس الأمر لعلي فوزي لاعب انبي ثم رجب بكار لاعب بيراميدز.

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تابع شبانه أن جماهير الاسماعيلي ترفض رحيل باهر المحمدى والأقرب رحيله للاحتراف 6 شهور ثم الانضمام لأي من الاهلي والزمالك أما عمر جابر فبسبب إنه من لاعبي الزمالك القدامى فمن الصعب الانتقال للأهلي.

كما أضاف شبانه إن الزمالك عرض على وادى دجلة، إبرام صفقة تبادلية لضم محمد عبد العاطى لتجنب دفع ملايين الجنيهات التي كان يتم دفعها منذ سنة، قائلاً:"الزمالك يقدر يدفع 8 مليون بجانب ثنائى من اللاعبين ونظام المقايضات هو اللى هيطبق سواء هنا أو في العالم والتقارير تؤكد إن أتخن لاعبين في العالم سيكون قيمته 100 مليون يورو".

كما أوضح شبانة إن الزمالك سيعرض على الوداد المغربى الحصول على خدمات وليد الكرتى جناح الفريق المغربى مقابل حصول الوداد على المغربى حميد أحداد المعار من الفريق الأبيض إلى الرجاء المغربى بجانب حصول الوداد على مقابل مالى بجانب الحصول على خدمات أحداد.