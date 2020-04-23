شكرا لقرائتكم لاعب طلائع الجيش: رفض عرضا من مارسيليا الفرنسي من أجل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش إنه رفض عرضا من مارسيليا الفرنسى من أجل ارتداء قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك.

وأضاف سمير فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، "منذ انتقالى لنادى الزمالك قدمت آداءا جيدا وكان فيريرا مديري الفنى مقتنع بقدراتى وفوجئت بعد ذلك برحيلى ولكن دون رضاء مدربي".

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وتابع لاعب طلائع الجيش: "رحيلى عن نادى الزمالك لم يكن بطريقة جيدة على الرغم من تألقى فى تلك الفترة".

ويتوقف النشاط الكروى فى الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد