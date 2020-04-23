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خطوة تفصل الدوري الألماني عن استئناف النشاط في مايو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس، أنها مستعدة لاستنئاف منافسات البوندسليغا في التاسع من مايو في حال سمحت السلطات بذلك.

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع اندية الدرجة الأولى إن الدوري بات مستعدا للعودة الشهر المقبل في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية.

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ويرجح أن تنال هذه الخطوة، الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 أبريل.

وفي حال عاود الدوري الألماني نشاطه في التاريخ المحدد، فإنه سيكون أول بطولة كبرى تقوم بذلك تماشيا مع إرادة الاتحاد القاري لانهاء الدوريات المحلية هذا الموسم.

وتوقف الدوري الألماني في 13 مارس بسبب تفشي .

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