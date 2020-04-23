مورينيو يعتزل التدريب مؤقتًا ويلتحق بوظيفة جديدة

أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس، الوقف عن التدريب مؤقتًال وتطوعه للخدمة المجتمعية، بداية من الأسبوع المقبل، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن ملعب توتنهام يستخدم فى توفير الغذاء للمحتاجين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر المدرب البرتغالي فيديو عبر الحساب الرسمى لنادى توتنهام، عبر "تويتر"، قائلا:" مرحبا، خوسيه هنا، هذه هي حديقة المطبخ في مركز التدريب حيث نزرع الفاكهة والخضروات الطازجة لمطعم الفريق الأول".

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وتابع: "الآن يتم نقل هذا الطعام إلى مركز توزيع الطعام الخاص بنا في الاستاد حتى يتمكن من الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجا داخل مجتمعنا، من الأسبوع المقبل سوف أتطوع بوقتي للمساعدة في الحديقة وأخذ هذا الطعام إلى الملعب بينما نكافح هذا الوباء معا".

وفي ختام تصريحات المدرب البرتغالى المتوقف عن العمل حاليا بسبب كورونا قال:" أمل أن يكون الجميع على ما يرام، وبالطبع أود أن أشكر جميع أبطال الخطوط الأمامية على العمل الرائع الذي يقومون به لإبقائنا في أمان في هذا الوقت، شكرا جزيلا".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.