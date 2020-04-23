وودز وميكلسون في مواجهة نجوم كرة القدم الاميركية من اجل جمع تبرعات لمكافحة كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لوس انجليس - قرر نجما رياضة الغولف تايغر وودز وفيل ميكلسون مواجهة لاعبي كرة القدم الاميركية توم بريدي وبيتون مانينغ في مباراة استعراضية في الغولف من اجل جمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا بحسب ما اعلنت وسائل اعلام اميركية.

وستقام المباراة الاستعراضية خلف ابواب موصدة في ولاية فلوريدا وستنقل مباشرة على الشاشة بحسب ما كشفت شبكة "اي اس بي ان".

وقد تقام المباراة في نهاية الاسبوع الواقع من 23 الى 25 ايار/مايو وهو اليوم الذي يحتفل به الاميركيون بالعسكريين الذين لقوا مصرعهم في الحروب "ميموريال داي" بحسب ما اشارت شبكة "تيرنر سبورتس".

واكد مانينغ لاعب كرة القدم الاميركية الذي اعتزل عام 2016 في تصريح لاحدى الاذاعات في دنفر وجود محادثات من اجل "اقامة حدث ضخم لجمع التبرعات لمكافحة وباء +كوفيد-19+ من خلال برنامج خيري" وأردف "اذا حصل هذا الامر، سأشارك بطبيعة الحال".

Advertisements

وبحسب موقع "أكشن نتورك"، سيشكل وودز فريقا الى جانب مانينغ لمواجهة ميكلسون وبريدي خلال هذه المباراة الاستعراضية.

ولم تتبن الهيئة المنظمة لدورات الغولف (بي جي أي تور) في اميركا الشمالية هذا الحدث حتى الان، لكنها تفكر بالعوائق من خلال تنظيمه من ناحية الصحة والسلامة، علما بانها كانت اعلنت نية معاودة منافساته في حزيران/يونيو من دون جمهور.

مواضيع قد تهمك :