تقارير تونسية: يوسف بلايلي رفض عرضًا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشفت وسائل الإعلام التونسية، أن يوسف بلايلي لاعب المنتخب الجزائري وأهلي جدة السعودى رفض عروض من الأهلي والدحيل القطري، ليؤكد على رغبته اللعب في الترجي حال العودة إلى القارة الإفريقية.

وقال موقع "جي نت" التونسي في نسخته الفرنسية أن مصادر مقربة من اللاعب الجزائري أكدت أنه رفض فكرة الانتقال إلى الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة للعرض الذي حصل عليه من الدحيل القطري.

وأكد المصدر ذاته أن الدولي الجزائري صحاب الـ28 عامًا أنهى خلافه مع أهلي جدة السعودي ليستمر في صفوف الفريق.

وربط جناح الترجي التونسي السابق مستقبله داخل القارة الإفريقية مع فريق باب سويقة، نافيًا اهتمامه بفكرة اللعب لأي نادي أخر.