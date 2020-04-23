وكيل بوطيب يوضح لمصراوي حقيقة فسخ الزمالك عقده مع اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

نفى محمد عزيز، وكيل أعمال المحترف المغربي في صفوف نادي الزمالك، خالد أبو طيب ما نُسب له من تصريحات بخصوص فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال عزيز ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس ـ :"ما نُشر عن فسخ التعاقد غير صحيح وهذا ليس حساب اللاعب أو صفحته الشخصية وحتى الآن لا جديد بخصوص فسخ العقد بين الزمالك واللاعب".

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وكانت تدوينة قد انتشرت على أحد الصفحات التي تحمل اسم خالد بوطيب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان اللاعب تُعلن فسخ تعاقده رسميًا اليوم مع الزمالك.

يُذكر أن بوطيب قد انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق مالاطيا سبور في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019، لينجح الدولي المغربي في تحقيق بطولة رفقة الفريق الأبيض وهي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بجانب كأس مصر بالفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).

يُذكر أن بوطيب قد انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق مالاطيا سبور في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019، لينجح الدولي المغربي في تحقيق بطولة رفقة الفريق الأبيض وهي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بجانب كأس مصر بالفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).