كوكا ينفي مفاوضات أولمبياكوس مع وكيل أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتيج براجا البرتغالي المعار إلى أولمبياكوس اليوناني أن تكون إدارة النادي دخلت مفاوضات مع وكيل أعماله من أجل التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف.

وقال كوكا في تصريحات نقلها موقع "تو 10" اليوناني: "أنا لم أشر مطلقًا إلى أن أولمبياكوس يتحدث مع مدير أعمالي."

وتابع: "خلال الوقت الحالي لا يحدث أي شيء في عالم كرة القدم، وبالرغم من ذلك لا تتوقف الأخبار الكاذبة، لكن كل ما نهتم به هو صحة الناس، وأتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها في أقرب وقت."

وانتقل كوكا إلى أولمبياكوس على سبيل الإعارة في يناير الماضي ولمدة 6 أشهر.