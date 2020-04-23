محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح عمر أوزون المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي بأنهم في انتظار نهاية حائجة فيروس كورونا من أجل الحديث مع أرسنال بشأن محمد النني متوسط ميدان الفريق.
وقال أوزون في تصريحات نقلها موقع "فاناتك" التركي: "عقب الجائحة سنكون في انتظار حسم الأمر، سواء نحن أو أرسنال ننتظر هذا الشيء."
وتابع: "لكن دعني أقول لك أن النني أتى إلينا الموسم الماضي مجانًا، وهو لاعب صاحب قدرات عالية، وحتى الآن لم نعقد أي اجتماع رسمي، لكني أعلم أن الجهاز الفني يرغب في إبقاء اللاعب لموسم جديد."
وأضاف: "بعدما تتضح الأمور بعض الشيء، ستكون هناك نقاشات مع أرسنال بخصوص اللاعب وخطة الموسم المقبل، والنني لاعب محترف للغاية وجيد."
وانضم النني إلى بشكتاش بداية الموسم على سبيل الإعارة بنية الشراء بشكل نهائي قبل 30 يونيو، غير أن الفريق التركي يرغب في استمرار اللاعب بنظام الإعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكتاش: حصلنا على النني مجانًا وسنحسم موقفه عقب الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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