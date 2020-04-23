بيان رسمي.. يويفا يحدد سيناريوهات استكمال الدوريات والمسابقات الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين سيناريوهات استكمال الدوريات المحلية في القارة العجوز بجانب مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوربا ليج".

وبحسب بيان "يويفا" الذي أصدر اليوم الخميس بعد الاجتماع الذي عقده اللجنة التنفيذية بحضور 55 عضوًا، فإن السيناريو الأول هو استنئاف الدوري المحلية بجانب المسابقات الأوروبية في توقيت واحد.

وأضاف بيان "يويفا" أن السيناريو الثاني هو عودة الدوريات الأوروبية قبل بداية استئناف مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والتي من المقرر أن تقام في أغسطس المقبل.

بيان "يويفا" نوّه أن صحة اللاعبين والمشجعين وكل المشاركين في كرة القدم يجب أن تكون الأولوية وهذا ما أكده أيضًا رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو.

وشدد بيان "يويفا أن الوضع المثالي هو استكمال المسابقات المحلية على أن تتأهل الأندية في الموسم المقبل للمشاركة في البطولات الأوروبية بناءً على مبدأ الجدارة الرياضية.

"يويفا" أتاح الفرصة لدى الاتحادات الأوروبية لإنهاء بطولاتها قبل موعدها وهذا ما سيتوافر في الحالات الآتية:

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- إذا يتواجد قرار رسمي يحظر الأحداث الرياضية بحيث لا يمكن استكمال المسابقات المحلية في موعد مناسب قبل بداية الموسم التالي.

- مشاكل اقتصادية يصعب تخطيها ما يجعل استئناف الموسم مستحيلاً، مما يعني تعرض الأندية والمسابقات بأكملها لخطر على مستوى الاستقرار المالي.

وفي حال إنهاء البطولات وفقًا للأسباب التي ذكرت، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيطلب من الاتحاد المحلي اختيار الأندية التي ستشارك في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وفقًا لأسباب الجدارة الرياضية خلال الموسم الحالي (2019 - 2020).

الاتحاد الأوروبي "يويفا" وجه خلال اجتماعه رسالة لجميع الاتحادات المحلية بأن اختيار أي نادٍ لابد أن يكون تحت بند الشفافية والموضوعية وعدم التمييز.

وأشار "يويفا" خلال بيانه، إلى أنه يمتلك الأحقية في رفض قبول أي نادٍ يقترحه الاتحاد المحلي وهذا ما يتحقق في الحالات الآتية:

- إذا لم يتوافر مبدأ العدالة في اختيار أي ناد متأهل.

- اختيار أندية غير مؤهلة للحصول على مبدأ الجدارة الرياضية الذي أٌقره "يويفا".