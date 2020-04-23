"أحداد ومقابل مادي".. عرض من الزمالك لضم لاعب الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك، يسعى لضم وليد الكرتي متوسط ميدان فريق الوداد البيضاوي المغربي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "LE360" المغربية، فإن نادي الزمالك يسعى إلى تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد من خلال ضم الكرتي في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة المغربية، أن إدارة الزمالك ستقدم المغربي حميد أحداد والذي يلعب في صفوف الرجاء على سبيل الإعارة بجانب مقابل مادي من أجل ضم الكرتي.

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ويُعد الكرتي البالغ من العمر 25 عامًا أحد أبرز أعمدة الوداد منذ عام 2013، حيث استطاع لاعب الفريق البيضاوي أن يشارك مع فريقه خلال هذا الموسم في 25 مباراة خلال هذا الموسم ليسجل هدف ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

الفترة الماضية شهدت ارتباط أكثر من لاعب بفريق الوداد بالانتقال لصفوف الزمالك سواء محمد الناهيري أو أشرف داري بجانب وليد الكرتي.

وكان سعيد الناصيري رئيس مجلس إدارة الوداد البيضاوي المغربي صرح في وقت سابق لصحيفة "المنتخب" المغربية، أنه لا ينوي التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على لقبي دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم بجانب الدوري المغربي.

جدير بالذكر أن الوداد البيضاوي يُعد منافس الأهلي القادم في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال مرحلة نصف النهائي من عمر المسابقة حيث سيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.