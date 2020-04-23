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باريس سان جيرمان يرصد 50 مليون يورو لضم ثيو هيرنانديز

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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للدخول في مفاوضات مع الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب فريق إي سي ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأكدت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، أن إدارة باريس رصدت 50 مليون يورو لضم اللاعب.
وانتقل الظهير الأيسر صاحب الـ 22 عاما إلى ، خلال الانتقالات الصيفية من

العام الماضي، مقابل 20 مليون يورو.
يذكر أن اللاعب يرتبط بعقد مع ناديه الإيطالي حتى الانتقالات الصيفية من عام 2024.
وجاء ترشيح هيرنانديز لإدارة باريس، من قبل المدير الرياضي للنادي الفرنسي الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب.
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