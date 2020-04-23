اتحاد الكاراتيه يعلن الاتفاق على بنود صندوق الزمالة والتكافل

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه، الاتفاق على بنود صندوق الزمالة والتكافل للمدربين والحكام والإداريين.
وأصدر الاتحاد بيانا رسميًا، بعد عقد جلسات حوارية بين أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الخاصة بإنشاء صندوق الزمالك والتكافل، حيث تم الاتفاق على صرف 200 ألف جنيه في حالة إنهاء خدمة العضو في تدريب الكاراتيه بسببعجز كلي يمنعه من ممارسة العمل أو في حالة وفاة العضو.
كما تقرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه في حالة زواج العضو أو أحد أبنائه، وألفين جنيه عن كل مولود أو حفيد لمرتين فقط.
وأضاف البيان أنه سيتم المساهمة
ومن جانبه تعهد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بأن الصندوق سيتم تمويله في أول عام بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين جنيه لضمان قيام الصندوق بدوره تجاه أعضائه وتنفيذ ما جاء في لائحته".
ومن المقرر أن أن يتم البدء بالعمل بالصندوق بعد اعتماد وزارة الشباب والرياضة للائحة وفقًا لبيان الاتحاد.
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