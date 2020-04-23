سامبدوريا الإيطالي يعلن شفاء جميع لاعبيه من فيروس كورونا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم الخميس، شفاء جميع لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا المتفشي عالميًا. وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا عبر موقع الالكترونيـ أكد خلاله شفاء جميع لاعبيه من الفيروس الغامض بعد أن أظهرت التحاليل سلبية العينات الخاصة باللاعبين. عبر موقع الالكترونيـ أكد خلاله شفاء جميع لاعبيه من الفيروس الغامض بعد أن أظهرت التحاليل سلبية العينات الخاصة باللاعبين. وكانت نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعبي النادي الإيطالي في وقت سابق أظهرت إصابة ثمانية لاعبي بفيروس كورونا الغامض.

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