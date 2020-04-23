الإمارات تنظم بطولة إلكترونية بين لاعبي كرة القدم والجماهير

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تدشين مبادرة جديدة إلكترونية، تماشيا مع الفترة الحالية والتزام الجميع الحجر الصحي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد قال إبراهيم سلمان عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة الإماراتي، إن البطولة

الإلكترونية ستبدأ فعاليتها مطلع مايو المقبل، بمشاركة عدد من كبار لاعبي كرة القدم الإماراتية، وبين جماهيريهم في منافسات "البلاي ستيشن" الإلكترونية الشهيرة.واستكمل، موضحاً أنه سيتم انتقاء 50 مشجع إماراتي لتحدى لاعبي الكرة، ممن سجلوا اسمائهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل.ويهدف الاتحاد الإماراتي إلى التشجيع على البقاء في المنزل الفترة الحالية مع حلول شهر رمضان المبارك، وكسر حاجز الملل لدى الجماهير بتنظيم عدد من البطولات التفاعلية الافتراضية مع عامة الشعب.