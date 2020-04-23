تونس: استئناف النشاط الرياضي عقب رمضان هو السيناريو الأقرب

أوضح اتحاد الكرة التونسي لكرة القدم، السيناريوهات المطروحة حالياً لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي للعبة، أن استئناف التدريبات سيكون إما في

أوائل مايو أو منتصف الشهر ذاته على أقصى تقدير، وتعود المنافسات للانطلاق مرة أخرى في يونيو عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وكل هذه الاقتراحات ستتم بأخذ آراء السلطات المعنية وهذا الاقتراح هو السيناريو الأقرب للحدوث.وعن إجراءات الوقاية، أكد رئيس الاتحاد أنه يتم بحث الآن سبل إجراء تحاليل للاعبين قبل المباريات، مع السماح بحضور 8 أشخاص من إداريي الأندية.واستكمل،إذا لم يتم تنفيذ هذا السيناريو فعندها من الوارد أن تنطلق المنافسات في أغسطس.