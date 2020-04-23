أوضح اتحاد الكرة التونسي لكرة القدم، السيناريوهات المطروحة حالياً لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي للعبة، أن استئناف التدريبات سيكون إما في
وعن إجراءات الوقاية، أكد رئيس الاتحاد أنه يتم بحث الآن سبل إجراء تحاليل للاعبين قبل المباريات، مع السماح بحضور 8 أشخاص من إداريي الأندية.
واستكمل،إذا لم يتم تنفيذ هذا السيناريو فعندها من الوارد أن تنطلق المنافسات في أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: استئناف النشاط الرياضي عقب رمضان هو السيناريو الأقرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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