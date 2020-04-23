تعرف على قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الأندية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس تقديم مساعدات مالية للأندية لتخطي الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا. وقال بيان الاتحاد الأوروبي فإن اللجنة التنفيذية قررت اليوم منح الأندية مدفوعات تخص مساهمة لاعبي الأندية في مسابقات المنتخبات التابعة لليويفا في ضوء الصعوبات المالية الراهنة. مساهمة لاعبي الأندية في مسابقات المنتخبات التابعة لليويفا في ضوء الصعوبات المالية الراهنة. وقال إنه سيخصص 50 مليون يورو للأندية التي سمحت للاعبيها بالانضمام إلى 39 منتخبًا غير مشارك في التصفيات الأوروبية النهائية. للاعبيها بالانضمام إلى 39 منتخبًا غير مشارك في التصفيات الأوروبية النهائية. وأشار إلى أنه كان يجب عدم الإفراج عن هذه المدفوعات حتى انتهاء التصفيات الأوروبية لكن نظرا للتحديات التي تواجهها الأندية بسبب إيقاف النشاط سيتم منحها الأموال على الفور.

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