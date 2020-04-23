فيفا يشكر حارس منتخب أوروجواي للكرة الشاطئية لمحاربته فيروس كورونا

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة شكر إلى جوستافو سيبي حارس مرمى منتخب أوروجواي للكرة الشاطئية، بعد دوره في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكان جوستافو سيبي قرر أن يعمل ممرضًا في مستشفى ساناتيريو أمريكانو في مونتيفيديو بدولة أوروجواي من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا المتفشيعالميًا.
ونشر فيفا عبر منصته العربية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة مرفقة بصورة حارس منتخب أورجواي للكرة الشاطئية أثناء عمله ممرضًا موجهًا له الشكر، وذلك تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده.
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