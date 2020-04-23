الإمارات تحدد شروط اختيار مدرب المنتخب الجديد قبل بدء التفاوض

حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، معايير اختيار المدير الفني الجديد الذي سيتولي قيادة المنتخب الإماراتي الأول، في الارتباطات الدولية المقبلة.
وأشارت تقارير إماراتية ، اليوم الخميس، أن اتحاد اللعبة وضع عدة شروط للاختيار قبل بدء المفاوضات بشكل
واستبعد اتحاد اللعبة، نيته في التعاقد مع مدرب إماراتي، موضحاً أن اللجنة الفنية بالاتحاد تدرس الآن 6 سير ذاتية لمرشحين أجانب وسيتم الاستقرار قريباً على واحد منهم.
ومن المقرر أن يقود المدرب الجديد منتخب الإمارات خلال المشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023.
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