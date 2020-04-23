أهلي جدة ينافس أندية الدوري السعودي لضم جمال بلعمري

دخلت إدارة نادى أهلي جدة في مفاوضات مع الجزائري جمال بلعمري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن مجلس إدارة نادى أهلى جدة تواصل رسميًا مع النجم الجزائري جمال بلعمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالشباب للتعاقد معه في الميركاتو القادم. جمال بلعمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالشباب للتعاقد معه في الميركاتو القادم. وأشارت تقارير الصحيفة إلى أن بلعمري يعد الهدف الأساسي للأهلي في الصيف القادم لتدعيم الخط الخلفي الذي يُعاني منه الفريق . تتنافس أندية الدوري السعودي للحصول على خدمات الجزائري بلعمري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علي رأسهم الهلال متصدر الدوري والنصر واتحاد جدة. . تتنافس أندية الدوري السعودي للحصول على خدمات الجزائري بلعمري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علي رأسهم الهلال متصدر الدوري والنصر واتحاد جدة. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة. وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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