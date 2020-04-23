يعتبر نادي الزمالك والملقب “بالقلعة البيضاء” من أبرز الأندية المصرية والأفريقية، حيث أحرز لقب أفضل نادي في العالم وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وذلك في فبراير 2003، وفى هذا السايق نستعرض معكم سجل بطولات نادي الزمالك المصري.

يحتفل نادي الزمالك يوم 5 من شهر يناير كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1911، ويتخذ محافظة الجيزة مقراً له، ويستضيف مبارياته على ستاد القاهرة الدولي.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الزمالك الى عام 1921، عندما فاز بكأس السلطان، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1984 عندا تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

كان نادي الزمالك أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهي البطولة التي لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم لها.

إليكم سجل بطولات نادي الزمالك المصري (محلياً)

فاز الزمالك بالدوري المصري 12 مرة أعوام: (1960, 1964, 1965, 1978, 1984, 1988, 1992, 1993, 2001, 2003, 2004، 2015).

كأس مصر

فاز الزمالك بكأس مصر 27 مرة أعوام: (1922، 1932, 1935, 1938, 1941, 1943, 1944, 1952, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1975, 1977, 1979, 1988, 1999, 2002, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019).

كأس السوبر المصري

دوري منطقة القاهرة

فاز الزمالك بدوري منطقة القاهرة 14 مرة أعوام: (1923، 1929، 1930، 1932، 1934، 1940، 1941، 1944، 1945، 1947، 1949، 1951، 1952، 1953).

كأس السلطان

فاز الزمالك بكأس السلطان مرتين أعوام: (1921 1922).

إليكم سجل بطولات نادي الزمالك المصري (قارياً)

دوري أبطال أفريقيا

تُوج الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات أعوام: (1984، 1986، 1993، 1996، 2002).

كأس السوبر الأفريقي

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

تُوج الزمالك بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة عام: (2000).

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الكأس الأفروآسيوية للأندية

تُوج الزمالك بكأس الآفروآسيوية للأندية مرتين عامي: (1988، 1997).

كأس الأندية العربية

تُوج الزمالك بكأس الأندية العربية مرة واحدة عام: (2003).

بطولات آخري فاز بها نادي الزمالك

كأس السوبر المصري السعودى مرتين عامي: (2003، 2018).

كأس دورة الأردن الدولية مرتين عامي: (1986، 1987).

كأس الاستقلال (كأس الصداقة) مرتين عامي: (1987، 1988).

كأس أكتوبر مرة عام: (1974).

كأس حب مصر مرة عام: (1986).

كأس دورية الأسكندرية الصيفية 3 مرات اعوام: (1982، 1984، 2004).

كأس الاتحاد (نظمها نادي غزل المحلة مع الاتحاد المصري لكرة القدم) مرة واحدة عام: (1995).

كأس الملك فؤاد 3 مرات.