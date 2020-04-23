يعتبر نادي الرجاء البيضاوي المغربي أكبر نادي رياضي فى المغرب، وهو النادي العربي الوحيد مع نادي العين الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2013، ومن أعرق الأندية في القارة السمراء، حيث صنفه الفيفا سنة 2000 في الرتبة 10 عالميا، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم سجل بطولات نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

يحتفل نادي الرجاء يوم 20 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1949، ويتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب “محمد الخامس”.

يرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الرجاء الى عام 1974، عندما فاز بلقب كأس العرش المغربي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1989، عندما تُوج بكأس أفريقيا للأندية البطلة “دوري أبطال أفريقيا حالياً” فى أول مشاركة له، بعد ان حقق الفوز على مولودية وهران الجزائري بركلات الجزاء.

نادي الرجاء هو الأكثر تحقيقا لدوري أبطال أفريقيا برصيد 3 ألقاب بعد الترجي الرياضي التونسي في المغرب العربي، وهو الفريق الوحيد الذي لم يغادر أبدًا نخبة البطولة الوطنية المغربية منذ بدايتها عام 1956.

الرجاء هو النادي الأكثر شعبية في المغرب، فهو يعتبر تقليديًا نادي الشعب، وللخضر منافسات قديمة مع بعض الأندية، أشهرها مبارياته مع غريمه الأزلي، الوداد البيضاوي (يلتقي الفريقين في ديربي الدار البيضاء، الذي يعتبر من أقوى وأشهر الديربيات في العالم)، حيث يسجل الرجاء سيادة تاريخية على منافسه على مستوى الإنتصارات والأهداف.

إليكم سجل بطولات نادي الرجاء البيضاوي المغربي (محلياً)

البطولة الوطنية المغربية (الدوري المغربي)

فاز الرجاء بالدوري المغربي 11 مرة أعوام: (1988، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2004، 2009، 2011، 2013).

كأس العرش المغربي

فاز الرجاء بكأس العرش 8 مرات أعوام: ( 1974، 1977، 1982، 1996، 2002، 2005، 2012، 2017).

إليكم سجل بطولات نادي الرجاء البيضاوي المغربي (قارياً)

دوري أبطال أفريقيا

تُوج الرجاء بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات أعوام: (1989، 1997، 1999).

كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية حالياً)

تُوج الرجاء بلقب كأس الاتحاد الأفريقي مرتين أعوام: (2000، 2019).

الكأس الآفروآسيوية

تُوج الرجاء بلقب دوري أبطال العرب مرة واحدة عام: (2006).

كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة

تُوج الرجاء بكأس شمال أفريقيا للأندية البطلة مرة واحدة عام: (2015).