الاتحاد المصري يواصل تأجيل الدوري المصري حتى منتصف مايو

واصل الاتحاد المصري تأجيل الدوري المصري الممتاز لمدة 15 يومًا أخرى، بعد اجتماع عُقد ظهر اليوم الخميس 23-4-2020، لتحديد مدة التوقف الجديدة.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يؤجل فيها الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقة الدوري المصري الممتاز وجميع المسابقات المحلية الأخرى، منذ تفشي وباء كورونا.

وبدأ الاتحاد المصري تأجيل جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية في منتصف شهر مارس الماضي بسبب موجة أمطار غزيرة عُرفت إعلاميًا بـ “إعصار التنين”.

وبعد عدة أيام قرر الاتحاد المصري بقيادة رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة “عمرو الجنايني” تعليق النشاط الرياضي حتى بداية شهر أبريل ثم إلى 14 أبريل ثم إلى 30 أبريل ثم إلى 15 مايو حسب آخر بيان نشر اليوم عبر الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع فيسبوك.

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قال بيان الاتحاد المصري “جاء هذا القرار بناء على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس باستمرار فرض حظر التجوال على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة”.

وأضاف “نأمل في أن تنتهي هذه الظروف التي يُعاني منها العالم أجمع حتى نتمكن من استعادة نشاط اللعبة من جديد”.

وشهدت الساعات الماضية تعافي 935 مُصابًا بفيروس كورونا بجميع محافظات مصر، علمًا بأن عدد الإصابات قد تجاوز الـ 3650 إصابة، من بينهم 276 وفاة.

ويتصدر الدوري المصري الممتاز حامل اللقب “الأهلي” برصيد 49 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه “المقاولون العرب”، وبفارق 18 نقطة عن بيراميدز الثالث، بينما تقهقر نادي الزمالك إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد تغيبه عن حضور مباراة القمة نهاية شهر فبراير الماضي بداعي سوء الأحوال الجوية.