رياضة | رابطة الدوري الألماني تزف بشرى سارة لجماهير البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الألماني تزف بشرى سارة لجماهير البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بشرى سارة لجماهير الكرة بشأن موعد عودة الدولي المحلي "البوندسليجا". Advertisements وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع اندية الدرجة الاولى أن "الدوري بات مستعداً للعودة الشهر المقبل، في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية". وتوقف الدوري الالماني في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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