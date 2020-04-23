رياضة | أبرزهم ليروي ساني.. لاعبون مهددون بالرحيل من مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرزهم ليروي ساني.. لاعبون مهددون بالرحيل من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزي فى حسم قائمته للموسم القادم، بتحديد أسماء الراحلين عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بجانب تحديد الصفقات الجديدة الذى يبرمها الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ويحتل السيتي تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق المركز الثانى ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج، خلف فريق ليفربول والذى إقترب من التتويج باللقب، فى حال عودته بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.

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وإقترب النجم الألماني ليروي ساني من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة عن السيتي، والأقرب لضمه فريق بايرن ميونخ الألماني والكى حاول ضمه الصيف الماضي ولكن توقفت الصفقة بسبب إصابة اللاعب الطويلة.

كما لم يحسم موقف الظهير الأيمن للفريق كانسيلو الذي تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن إقتراب رحيله لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

بينما تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة يوفنتوس لضم المهاجم البرازيلي للسيتي جابريل خيسوس لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.