رياضة | الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التدعيمات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة.

وكان فايلر، تمسك برحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، مع بداية الموسم الجديد خاصةً أنه أصبح بعيد تمامًا عن المشاركة تحت ولايته.

وأكد فايلر، خلال مؤتمر صحفي أنه يتمنى توفيق اللعب خارج أسوار القلعة الحمراء، موضحًا أنه لن يكون ضمن خططه المستقبلية بسبب عدم إلتزامه بالتعليمات.

وقرر مسؤولو القلعة الحمراء، إدخال اللاعب واستغلاله في إبرام صفقة تبادلية، حسب رؤية الجهاز الفني، استعدادًا للموسم الجديد.