رياضة | أكبر 10 انتصارات للأهلي والزمالك في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أكبر 10 انتصارات للأهلي والزمالك في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهل علينا شهر رمضان المبارك ومازالت أزمة انتشار وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد مستمرة في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف الكثير من الأنشطة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء احترازي للحد من إنتشاره.

وتسبب هذا الفيروس في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

كما توقفت كرة القدم كذلك في أغلب دول العالم على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك توقفت في الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى عدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقرر إقامتها سواء كانت تصفيات قارية أو عالمية أو مباريات ودية، كما تم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية أبرزها مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية والكويت والمغرب.

في شهر رمضان الكريم، كان عشاق الكرة المصرية يترقبون دائمًا مباريات الأهلي والزمالك سواء كانت في بطولة الدوري المصري أو في البطولات الإفريقية. توجد الكثير من المباريات الأفريقية لقطبي الكرة المصرية شهدت فوز كبير وعريض للأهلي والزمالك. ويستعرض الخليج 365 الرياضي أكبر انتصارات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية ...

* الأهلي :

1 - الأهلي & المدينة الليبي :

سحق الأهلي نظيره المدينة الليبي بسبعة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1977، سجل الأهداف : طاهر الشيخ (هدفين) والخطيب (هدفين) ومختار مختار (هدفين) وشريف عبد المنعم (هدف).

2 - الأهلي & فيلا الأوغندي :

سحق الأهلي نظيره فيلا الأوغندي بسداسية نظيفة في مباراة العودة في دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، سجل الأهداف :بركات (هدفين) وأبوتريكة (هدفين) وعماد متعب وعماد النحاس

3 - الأهلي & نيل براويرز الأوغندي :

تمكن الأهلي من الفوز علي نظيره نيل براويرز الأوغندي بخماسية نظيفة في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1981، سجل الأهداف : محمود الخطيب (هدفين) ومحمد عباس (هدفين) وزكريا ناصف ومصطفي يونس.

4 - الأهلي & يانج أفريكانز :

فاز الأهلي علي يانج أفريكانز التنزاني بخماسية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا. سجل الأهداف كلا من جمال عبد الحميد (هدفين) وشريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام.

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5 - الأهلي & كانون ياوندي :

سحق الأهلي نظيره كانون ياوندي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1983. سجل أهداف الأهلي : زكريا ناصف (هاتريك) ومصطفي عبده وخالد جاد الله.

* الزمالك :

1 - الزمالك & جازيللي :

حقق الزمالك الفوز الأكبر في تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية على حساب فريق جازيللي بطل جمهورية التشاد بسباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الاهداف: أحمد جعفر (هدفين) ومحمد إبراهيم (هدفين) وعبد الله سيسيه (هدفين) وأحمد حسن (هدف)

2 - الزمالك & القطن التشادي :

تمكن الزمالك من تحقيق الفوز الأكبر له في تاريخ مشاركاته الإفريقية في العام الماضي على حساب القطن بطل تشاد بسباعية نظيفة وذلك في مباراة الذهاب في دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية، سجل الأهداف : كاسونجو (هدفين) ومصطفي فتحي (هدفين) محمود كهربا وفرجاني ساسي وعمر السعيد.

3 - الزمالك & الجيش الرواندي :

سحق الزمالك نظيره الجيش الرواندي في مباراة الذهاب في دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز عليه بسداسية نظيفة، سجل الأهداف : حازم إمام (هدفين) وحسام حسن ومحمد عبد الواحد وجمال حمزة ومحمد صبري.

4 - الزمالك & الجيش الإثيوبي :

حقق الزمالك فوزًا كاسحًا على الجيش الاثيوبي بستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة العودة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1976، سجل أهداف الفريق الأبيض : علي خليل (هدفين) – وحيد كامل (هدف) – حسن شحاتة (هدف) – طه بصري (هدفين)

5 - الزمالك & نكانا ريد ديفلز :

سحق الزمالك نظيره نكانا ريد ديفلز بطل زامبيا بخماسية نظيفة وذلك في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف : أحمد توفيق ومؤمن زكريا وعمر جابر وحازم إمام وأحمد جعفر.