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رياضة | ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر يحسم مصيره مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني موقفه من الرحيل عن الكامب نو في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

ووفقاً لشبكة ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسبانية، أن ميسي حسم مصيره مع الفريق الكتالوني بعد شائعات رحيله عن الكامب نو عقب نهاية الموسم الجاري.

وارتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل في ظل توتر علاقته مع بارتوميو رئيس النادي على هامش الاحداث السابقة.

واكدت الشبكة على أن ميسي لن يغادر برشلونة في نهاية الموسم وسيواصل مسيرته مع العملاق الكتالوني حتي إذا بقي بارتوميو رئيس النادي في منصبه.

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