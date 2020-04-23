رياضة | فايلر يطلب صفتين من الأهلي

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض أهدافه الصيفية للحصول على خدماتها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة خاصة مع إدارة النادي في وجود لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ولجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق، من أجل عرض طلباته التعاقدية.

واستقر فايلر، على تدعيم الجبهة اليمنى في ظل رحيل أحمد فتحي نجم الفريق إلى صفوف بيراميدز سبورت ببداية الموسم الجديد، حيث يفاضل بين رجب بكار لاعب بيراميدز سبورت، والتونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، لقيادة الفريق بالموسم المقبل.

كما يضع فايلر تدعيم مركز صناعة الألعاب ضمن أهدافه، حيث يرغب في تعويض رحيل رمضان صبحي المتوقع عقب نهاية إعارته، ويسعى لضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، مع بداية الموسم الجديد.