رياضة | عرض قائد الزمالك السابق على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض قائد الزمالك السابق على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض أححد وكلاء اللاعبين على مسؤولي النادي الأهلي التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكدت التقارير الصحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي سيعرض نجم مصر المقاصة على السويسري رينيه فايلر لحسم موقفه خلال الأيام المقبلة.

ويُفكر الأهلي في ضم محمد إبراهيم من أجل تجهيز بديل مناسب لنجم خط الوسط المهاجم محمد مجدي قفشة في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية أن محمد إبراهيم كان قد رحل عن الزمالك بعد توتر علاقته مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور.