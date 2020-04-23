رياضة | الأهلي يتراجع عن ضم بديل رمضان صبحي

رفض مسئولو النادي الأهلي التسرع في التعاقد مع بديل رمضان صبحي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء رفض الناي الأهلي في التسرع بفتح المفاوضات مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ليكون بديلا لرمضان صبحي.

تراجع الأهلي عن ضم طاهر محمد بناء على طلب من فايلر المدير الفني للفريق والذي يرغب في التعاقد مع جناح أجنبي.

واقترب رمضان صبحي من عدم البقاء في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل بسبب رغبة اللاعب بالاحتراف مرة أخرى عقب إنتهاء إعارته مع الشياطين الحمر من قبل ناديه الأصلي هدرسفيلد الإنجليزي.